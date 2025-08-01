О последствиях повреждения лицея и гибели ученика рассказала директор лицея №197 имени Дмитрия Луценко Татьяна Иванченко в комментарии "Эспрессо", передает 24 Канал.
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Как вспоминают погибшего Матвея в лицее?
В результате российской атаки 31 июля в Святошинском районе столицы пострадал местный лицей. Там выбиты окна, двери и повреждены потолки. Кроме разрушений, к сожалению, есть и человеческие потери.
Во время атаки погиб ученик лицея 6-летний Матвей Марченко. Вражеская ракета разрушила целый подъезд многоэтажки, где находился мальчик.
По словам директора, Матвей недавно завершил первый класс. Его вспоминают как общительного и энергичного ребенка.
Знала его как светлого, очень энергичного и мощного мальчика, который любил учиться и участвовать во всех мероприятиях,
– добавила Татьяна Иванченко.
Школа выразила искренние соболезнования родным Матвея. К слову, он был самым младшим в семье.
Ранее сообщалось, что Матвей посещал клуб "Сен-Бин", где занимался каратэ, а также водными видами спорта в клубе "Бригантина". Там его запомнили как способного и перспективного спортсмена.
Украинская федерация каратэ и спортивные клубы выразили соболезнования его семье погибшего и отметили трагедии убийства детей в Украине.