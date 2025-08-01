Про наслідки пошкодження ліцею та загибель учня розповіла директорка ліцею №197 імені Дмитра Луценка Тетяна Іванченко у коментарі "Еспресо", передає 24 Канал.

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Як згадують загиблого Матвія у ліцеї?

Унаслідок російської атаки 31 липня у Святошинському районі столиці постраждав місцевий ліцей. Там вибиті вікна, двері та пошкоджено стелі. Окрім руйнувань, на жаль, є й людські втрати.

Під час атаки загинув учень ліцею 6-річний Матвій Марченко. Ворожа ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки, де перебував хлопчик.

За словами директорки, Матвій нещодавно завершив перший клас. Його пригадують як товариську та енергійну дитину.

Знала його як світлого, дуже енергійного і потужного хлопчика, який любив вчитися і брати участь у всіх заходах,

– додала Тетяна Іванченко.

Школа висловила щирі співчуття рідним Матвія. До слова, він був наймолодшим у сім'ї.

Раніше повідомлялось, що Матвій відвідував клуб "Сен-Бін", де займався карате, а також водними видами спорту у клубі "Бригантина". Там його запам'ятали як здібного та перспективного спортсмена.

Українська федерація карате та спортивні клуби висловили співчуття його родині загиблого і наголосили на трагедії вбивства дітей в Україні.