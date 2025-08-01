Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар знайомої родини для телеканалу "КИЇВ24".

До теми Їх убила Росія: що відомо про людей, які загинули внаслідок цинічного удару по Києву 31 липня

Що зараз з дівчиною Веронікою, що постраждала під час атаки по Києву?

Киянка розповіла, що дівчина Вероніка, яка з ліжка вилетіла під час російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва, залишилася живою. Її батьки тримали магазинчик на ринку "Дніпро".

Ну, чисто по-людськи, дітки ж, ну, як то кажуть, поруч людське горе. Такий біль, що... Ця дівчинка, вона повна сирота залишилася. В неї нікого немає. Загалом допомагаємо, чим можемо,

– розповіла жінка.

Загалом Вероніка відбулася зламаною ногою й вибитим зубом. Але все могло б бути значно гірше, адже вона падала з висотного поверху будинку. Наразі вона в лікарні.

До слова, Володимир Зеленський уранці 1 серпня повідомив, що всі рятувальні роботи у Святошинському районі на місці влучання – завершили. Загалом у столиці загинула 31 людина, серед них – 5 дітей.