Пошуково-рятувальні роботи там уже завершено, однак люди продовжують нести квіти та іграшки до руїн. Відповідні відео публікують місцеві ЗМІ, передає 24 Канал.

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Кияни несуть квіти до місця трагедії

Унаслідок російської атаки на цій локації у Святошинському районі столиці загинуло 28 людей. Там працювали рятувальники, інженерна техніка, психологи та волонтери.

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Люди несуть іграшки та квіти на місце трагедії: дивіться відео

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Нагадаємо, за даними Володимира Зеленського, загалом унаслідок нічного обстрілу Києва 31 липня загинула 31 людина, зокрема 5 дітей – наймолодшій жертві було всього 2 роки. Окрім того, поранено 159 осіб, із них 16 – діти.

У липні росіяни застосували проти України понад 5 100 керованих авіаційних бомб і 3 800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із яких 128 – балістика.