Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ДСНС Олександра Хорунжого в етері телемарафону.

До теми Залишились тільки домашні улюбленці: киянин про наслідки російського обстрілу

Що кажуть у ДСНС про пошукові роботи у зруйнованому будинку?

Олександр Хорунжий зазначив, що станом на 8:30 1 серпня внаслідок терористичного акту у Києві загинуло 28 людей.

"Тільки що передали інформацію, що ще одну людину у Святошинському районі з-під уламків 9-поверхівки витягнули наші рятувальники", – сказав речник.

Він наголосив, що є ймовірність, що під завалами багатоповерхівки будуть ще знайдені люди. На місці удару працюють рятувальники, інженерна техніка, психологи, волонтери роздають людям їжу.

Станом на вчора йшлося про пошуки 22 людей. Але ми не зосереджуємося на цих даних, а будемо перевіряти абсолютно всі ділянки в цьому будинку. Тому чітко стверджувати скільки могло бути людей там ми не можемо, бо є різні обставини – людина могла поїхати у відпусту, не перебувати в цей час дома або навпаки хтось міг прийти в гості. Тут різні можуть бути варіанти,

– пояснив Хорунжий.

Він нагадав, що 31 липня в Києві було дві активні локації по яких вдарив ворог. У Солом'янському районі, де було влучання у чотириповерховий житловий будинок, минулої доби "закрили локацію". Там загинуло троє людей.

До слова, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що Україна ініціювала засідання Радбезу ООН, де планують обговорити масований обстріл Києва ракетами та безпілотниками 31 липня. Саме засідання має відбутися 1 серпня.