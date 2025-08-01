Про це чоловік розповів кореспондентам "КИЇВ24", передає 24 Канал.

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Як киянин пережив нічну атаку?

Вночі 31 липня під час російської атаки на Київ, у Солом'янському районі Києва було зруйновано кілька житлових будинків. На жаль, відомо про щонайменше 16 загиблих та понад сотню постраждалих. Серед них є й діти.

Один із місцевих мешканців, Богдан, розповів, що його будинок зруйновано майже вщент.

Це мій будинок, на жаль. Тут була моя майстерня. Сусідського будинку взагалі немає. У мене в будинку нічого не залишилося,

– повідомив Богдан.

Чоловік журналістам показав свій акваріум із рибками, які дивом вціліли після вибуху. Також він зазначив, що його киця і пес залишилися живими, що для нього стало справжнім порятунком у цій трагедії.

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Що відомо про атаку на Київ?

Нагадаємо, уночі 31 липня Росія завдала масованого удару по Україні. Обстрілів зазнав, зокрема, Київ. Тут сталось пряме влучання крилатої ракети у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Також є пошкодження у приватному секторі.

Рятувальні роботи тривали протягом всього дня. На місці удару працювали понад 300 рятувальників.

Пошкоджень зазнала також квартира ведучої 24 Каналу Катерини Соляр. Внаслідок вибуху вибито двері та вікна.