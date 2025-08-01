Об этом мужчина рассказал корреспондентам "КИЕВ24", передает 24 Канал.
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Как киевлянин пережил ночную атаку?
Ночью 31 июля во время российской атаки на Киев, в Соломенском районе Киева было разрушено несколько жилых домов. К сожалению, известно о по меньшей мере 16 погибших и более сотни пострадавших. Среди них есть и дети.
Один из местных жителей, Богдан, рассказал, что его дом разрушен почти до основания.
Это мой дом, к сожалению. Здесь была моя мастерская. Соседского дома вообще нет. У меня в доме ничего не осталось,
– сообщил Богдан.
Мужчина журналистам показал свой аквариум с рыбками, которые чудом уцелели после взрыва. Также он отметил, что его киса и пес остались живыми, что для него стало настоящим спасением в этой трагедии.
Киевлянин показал разрушение своего дома после атаки: смотрите видео
Что известно об атаке на Киев?
Напомним, ночью 31 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Обстрелам подвергся, в частности, Киев. Здесь произошло прямое попадание крылатой ракеты в многоэтажку в Соломенском районе. Также есть повреждения в частном секторе.
Спасательные работы продолжались в течение всего дня. На месте удара работали более 300 спасателей.
Повреждения получила также квартира ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. В результате взрыва выбиты двери и окна.