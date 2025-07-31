Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступниці постійного представника України при ООН Христини Гайовишин для Укрінформу.

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Що відомо про наміри України скликати Радбез ООН?

Про наміри України скликати засідання Ради безпеки ООН Христина Гойовишин заявила 31 липня під час засідання Радбезу, який скликала Росія, щоб обговорити "спроби зірвати" прямі мирні переговори між нею та Україною.

Україна звернулася до голови (Радбезу ООН – 24 Канал) із проханням скликати окреме засідання Ради Безпеки для обговорення цих реальних атак на мир і безпеку. Ми сподіваємося, що воно відбудеться якомога швидше,

– сказала Гайовишин.

Українська дипломатка також розповіла, що вночі 31 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ, запустивши 309 ударних БпЛА та 8 крилатих ракет з різних напрямків.

Пізніше глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив у соцмережі Х, що Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві.

"Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня", – написав міністр.

Він також зауважив, що засідання Радбезу ООН стане платформою для чіткого висловлення твердих позицій щодо повного, негайного та безумовного припинення вогню, до якого необхідно змусити російського президента Володимира Путіна.

До слова, станом на 22:33 31 липня кількість жертв в українській столиці внаслідок нічної атаки становить 16 осіб, серед них 2 дитини. Також відомо про 159 постраждалих, серед яких 16 неповнолітніх.