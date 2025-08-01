Поисково-спасательные работы там уже завершены, однако люди продолжают нести цветы и игрушки к руинам. Соответствующие видео публикуют местные СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Их убила Россия: что известно о людях, погибших в результате циничного удара по Киеву 31 июля

Киевляне несут цветы к месту трагедии

В результате российской атаки на этой локации в Святошинском районе столицы погибло 28 человек. Там работали спасатели, инженерная техника, психологи и волонтеры.

Женщина плачет напротив разрушенного дома: смотрите видео

Люди несут игрушки и цветы на место трагедии: смотрите видео

Цветы возле истерзанной 9-этажки: смотрите видео

Напомним, по данным Владимира Зеленского, всего в результате ночного обстрела Киева 31 июля погиб 31 человек, в том числе 5 детей – самой младшей жертве было всего 2 года. Кроме того, ранены 159 человек, из них 16 – дети.

В июле россияне применили против Украины более 5 100 управляемых авиационных бомб и 3 800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – баллистика.