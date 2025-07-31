Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Які травми отримала дівчинка після падіння з 9 поверху?

Під час нічного обстрілу Києва вибухова хвиля буквально викинула Вероніку з дев’ятого поверху. Дівчина дивом залишилася живою. Вона відбулася лише переломом ноги, на думку Вероніки, це стало можливим завдяки тому, що вона впала разом із ліжком.

З дев’ятого поверху вилетіла просто. Зламана нога і зуб відвалився. Я була при тямі. Я просто була сонна і не розуміла, що відбувається. Я чула вибух – і через секунду я на землі. Я не знаю, як це взагалі. Як можна було пролетіти дев’ять поверхів і залишитися просто зі зламаною ногою? Скоріш за все, я сиділа на ліжку і просто впала разом з ним, і через це я не вдарилась, бо ліжко м’яке,

– поділилася дівчина.

Дівчина розповіла, як вижила після падіння з 9 поверху: дивіться відео

Однак про те, що сталося з її батьками, Вероніка досі не знає.

"Я не знаю, що з батьком, що з матір’ю. Не знаю, де вони, що з ними", – заявила вона.