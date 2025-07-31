Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Какие травмы получила девочка после падения с 9 этажа?

Во время ночного обстрела Киева взрывная волна буквально выбросила Веронику с девятого этажа. Девушка чудом осталась живой. Она отделалась лишь переломом ноги, по мнению Вероники, это стало возможным благодаря тому, что она упала вместе с кроватью.

С девятого этажа вылетела просто. Сломана нога и зуб отвалился. Я была в сознании. Я просто была сонная и не понимала, что происходит. Я слышала взрыв – и через секунду я на земле. Я не знаю, как это вообще. Как можно было пролететь девять этажей и остаться просто со сломанной ногой? Скорее всего, я сидела на кровати и просто упала вместе с ней, и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая,

– поделилась девушка.

Девушка рассказала, как выжила после падения с 9 этажа: смотрите видео

Однако о том, что произошло с ее родителями, Вероника до сих пор не знает.

"Я не знаю, что с отцом, что с матерью. Не знаю, где они, что с ними", – заявила она.