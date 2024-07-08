Больше всего во время атаки пострадал "Охматдет". Там есть погибшие, разрушены корпуса, потеряно уникальное оборудование.

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Что известно о разрушениях в доме на Сырце и сколько там погибших

В многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные – повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей,

– привели информацию на 21:22 в КГВА.

Больно видеть, как разрушаются жизни людей. Но украинцы помогают друг другу держаться – и держат любимцев, ведь это члены семьи.

Киевляне возле обстрелянного дома на Сырце 8 июля / Фото Валентины Полищук

Ноги людей посекло обломками, в одной из квартир сожгло ковер. Хорошо видно, как много выгорело.

Последствия ракетного обстрела Киева 8 июля / Фото Валентины Полищук

Разрушенный дом на Сырце / Фото Валентины Полищук

Настоящие герои этого дня, как и многих других, – спасатели. Они безумно устают, но не прекращают свою работу.

ГСЧС разбирают завалы и отдыхают возле места обстрела в столице / Фото Валентины Полищук

Всего во время понедельничной атаки по столице были повреждены здания в семи районах города. На вечер 8 июля известно о 27 погибших в Киеве и 82 пострадавших. Вероятно, на утро эти цифры вырастут, ведь разбор завалов продолжается.