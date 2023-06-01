Погибшей Екатерине было всего 32 года. Ее коллега вспомнила, какой была женщина при жизни.
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Что известно о погибшей женщине в Киеве
Екатерина Кардаш получила смертельное ранение в своей квартире. При жизни женщина была общительной, интересной, амбициозной и умной.
Долго работали вместе в лучшем в мире СП РМ, вместе набирали и учили людей в Украине и Казахстане, немного дружили, немного спорили и многое пережили вместе. Совершенно юная, всего 32, амбициозная, интересная, умная,
– вспомнила о погибшей ее коллега Татьяна Любченко.
Екатерина Кардаш получила смертельное ранение / фото из фейсбука Екатерины Кардаш
Погибшая Екатерина Кардаш / фото из фейсбука Екатерины Кардаш
Как сообщал мэр Виталий Кличко, погибшая в момент атаки находилась на балконе и смотрела за тем, как сбивают дроны. Поэтому он призвал людей ни в коем случае так не делать.
Дом, пострадавший во время атаки 30 мая / фото КГВА
Что известно об обстреле Киева 30 мая
- Российские оккупанты ночью 30 мая атаковали Киев. Террористы атаковали иранскими баражирующими боеприпасами Shahed-136/131.
- В общей сложности по всей Украине с северного и южного направления запустили 31 БпЛА. Украинские военные уничтожили 29 "Шахедов". Почти все дроны были поражены на подступах столицы и в небе Киева.
- В результате падения обломков в разных районах Киева зафиксировано возгорание, разрушение объектов жилого и нежилого фонда, повреждение автомобилей.
- К сожалению, в результате атаки один человек погиб, 7 получили ранения разной степени тяжести. Все, кроме одного человека, зафиксированы в Голосеевском районе, где обломки попали в многоэтажный дом.
- Иван, мужчина погибшей в доме в Голосеевском районе, рассказал, что Екатерина в момент взрыва спала. По его словам, от взрыва в квартире вылетели окна и жена упала.