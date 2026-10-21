Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в телеграме. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Обстрел Киева ночью 21 октября: что произошло и что известно о последствиях?

Воздушную тревогу в Киеве объявили еще в 21:44, то есть вечером 20 октября, и она продолжалась после полуночи 21 числа. По сообщениям Воздушных сил, реактивные БПЛА российской армии время от времени находились прямо в небе над столицей.

Местные жители слышали взрывы в городе, действовали силы Противовоздушной обороны.

Впоследствии городские власти сообщили, что в результате воздушного удара по Киеву вспыхнул пожар на территории транспортного объекта. На место происшествия оперативно прибыли экстренные и спасательные службы. Это произошло в Соломенском районе Киева.

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Добавим, что воздушная атака врага на Украину продолжается. Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога – позаботьтесь о безопасности!