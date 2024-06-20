К счастью, по словам председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не было. Пострадавших жителей в результате этой ночной атаки также нет.

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Обломками повреждены линии электропередач

В результате падения обломков "Шахедов" вблизи одного из населенных пунктов Киевской области возникло возгорание травяного настила. Спасатели уже ликвидировали этот пожар.

К сожалению, обломки беспилотников повредили линии электропередач Броварского района и оборудование одного из предприятий региона.

Все последствия атаки оперативно ликвидируются. Профильные службы продолжают свою работу,

– заверил Руслан Кравченко.

У ДТЭК отчитались, что уже в пять утра энергетикам удалось подключить примерно 5 250 домов по резервным источникам питания.

Делаем все возможное, чтобы до конца дня вернуть свет всем семьям Киевщины,

– говорят там.