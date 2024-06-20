В компании отметили, что это была еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Рассказали о последствиях атаки агрессора.
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Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК
В результате вражеского удара по ТЭС получили ранения трое энергетиков. Медики оказывают им всю возможную помощь.
Также оккупанты серьезно повредили оборудование станции. В эти минуты энергетики работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Кстати, это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.
Добавим, в Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток, в частности Днепропетровщина.