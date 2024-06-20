У компанії наголосили, що це була ще одна важка ніч для української енергетики. Розповіли про наслідки атаки агресора.
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Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК
Внаслідок ворожого удару по ТЕС зазнали поранення троє енергетиків. Медики надають їм всю можливу допомогу.
Також окупанти серйозно пошкодили обладнання станції. У ці хвилини енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
До речі, це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.
Додамо, у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – Схід, зокрема Дніпропетровщина.