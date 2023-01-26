В Киевской областной прокуратуре показали последствия ужасных обстрелов врага.

Важно Массированная ракетная атака 26 января: погибли 11 человек

Как рассказали следователи, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Киевской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация уточняется.

В то же время, во время ночной атаки были повреждены жилые дома в нескольких районах области, а также автомобили.



Последствия обстрела Киевщины / Фото Киевской областной прокуратуры



Повреждение получил жилой дом / Фото Киевской областной прокуратуры

Киевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры продолжают принимать все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России,

– говорится в сообщении.

Враг терроризирует Украину

Добавим, что оккупанты после ночной массированной атаки дронами совершили массированную атаку, но уже ракетами. Известно о том, что в Киевской области работает ПВО и уничтожает враждебные цели, которыми россияне пытаются избивать как по критической, так и гражданской инфраструктуре.

Российские военные с самого утра 26 января нанесли массированный ракетный удар по Украине. В течение утра враг выпустил только по столице более 15 ракет. В Воздушных силах сказали, что, к счастью, все ракеты удалось сбить. Но уже после этого появилась информация о взрыве в Киеве.

Выяснилось, что враг ударил по Голосеевскому району столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков погиб человек. Также, по информации Кличко, два человека получили ранения. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы медиками.