Российская бомба разрушила часть жилой 4-этажки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Спасательная операция в Краматорске до сих пор продолжается

В Краматорске российская бомба попала по 4-этажному дому. ГСЧС продолжает спасательную операцию уже вторые сутки. Разобрано уже 230 тонн завалов.

К сожалению, под завалами еще может быть один человек. Всего в результате обстрела погибло 4 человека, тела которых спасатели деблокировали из-под завалов. Ранены 4 человека, из них троих спасли спасатели.

Последствия обстрела Краматорска

Напомним, в Киеве из-за обстрела 23 июня пострадало 6 районов, самые тяжелые последствия в Шевченковском районе, где обвалился подъезд пятиэтажки.

Отметим, что Киев был атакован "Шахедами" и ракетами. Сейчас известно о 6 погибших и 15 пострадавших. Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта из-за перекрытия улицы Выговского. Также повреждена станция метрополитена "Святошин".