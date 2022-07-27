По данным Офиса генпрокурора, россияне обстреляли Красногоровку из "Градов". Полицейским удалось спасти девочку и ее отца. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

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Мать погибла под завалами

Вчера в 15:00 оккупанты накрыли огнем город Красногоровка. В одном из домов, куда попал вражеский снаряд, находилась семья с пятилетней девочкой. Женщина погибла под завалами,

– говорится в сообщении.

На место сразу прибыл полицейский наряд "Белых ангелов". Они спасли из-под завалов мужчину и ребенка. Они получили ранения обломками. В Офисе генпрокурора добавляют, что полицейские спасли еще пожилую женщину, которая жила по соседству.

Полицейские оказали первую помощь пострадавшим и отвезли в больницу. Правоохранители сообщают, что всю дорогу говорили с ранеными, чтобы те не потеряли сознание. Из-за тяжелого состояния ребенка впоследствии перевезли в больницу Днепра.

Открыто уголовное производство

Позже правоохранители вернулись на место обстрела, чтобы задокументировать военное преступление и проверить другие дома.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны". Досудебное расследование продолжается.

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