Украинский глава государства считает, что реакция американского посольства была слабой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как отреагировал Зеленский на высказывания посла США

Президент Украины отмечает, что в американском посольстве боятся даже употребить слово "русская", когда говорят о ракете, которая убила 9 украинских детей. Он отмечает, что для окончания российско-украинской войны нужно называть вещи своими именами.

Надо давить на Россию, которая выбирает убийства детей вместо прекращения огня. Надо вводить дополнительные санкции против тех, кто не может существовать без ударов баллистики по соседнему народу. Надо делать все возможное для спасения жизней,

– говорит Зеленский.

Он добавляет, что обсуждал с американской стороной дополнительные системы ПВО для защиты украинского населения от подобных ракетных ударов. А также говорит, что рассчитывает на договоренности с президентом США Дональдом Трампом, который обещал помочь с поиском дополнительных систем Patriot.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине, и выразил надежду, что "сила мира" все же преодолеет российскую агрессию. Кроме этого, он отметил, что остановить убийства людей и установить длительный мир можно только благодаря силе и скоординированной работе партнеров.

Напомним, что в результате обстрела баллистикой в Кривом Роге погибли 18 человек, среди них 9 детей. Еще более 70 человек получили ранения. Кроме этого, повреждены жилые дома и инфраструктура.