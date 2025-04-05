Український глава держави вважає, що реакція американського посольства була слабкою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як відреагував Зеленський на висловлювання посла США

Президент України зазначає, що в американському посольстві бояться навіть вжити слово "російська", коли говорять про ракету, яка вбила 9 українських дітей. Він наголошує, що для закінчення російсько-української війни потрібно називати речі своїми іменами.

Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів,

– каже Зеленський.

Він додає, що обговорював з американською стороною додаткові системи ППО для захисту українського населення від подібних ракетних ударів. А також каже, що розраховує на домовленості з президентом США Дональдом Трампом, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових систем Patriot.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні, та висловив сподівання, що "сила світу" все ж таки подолає російську агресію. Окрім цього, він зазначив, що зупинити вбивства людей і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу балістикою в Кривому Розі загинуло 18 людей, серед них 9 дітей. Ще понад 70 людей отримали поранення. Окрім цього, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.