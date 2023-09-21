Сергей Шалыгин и Вадим Забара были членами команды "Пятихатки БАМ" – общественной организации, которая еще в начале полномасштабной войны сплотилась вокруг своего района Пятихаток. Об этом сообщила корреспондента 24 Канала Анна Черненко.

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Обстоятельства трагедии

Сначала волонтеры работали на своем районе – Пятихатках, который также страдал от российских обстрелов. Они помогали чем только могли: от эвакуации до ремонтов, а затем сосредоточились на отдаленных районах области, которые стали прифронтовыми, в том числе и на Купянщине.

Через мост волонтеры возвращались 19 сентября вместе с жителями села. В частности, было двое мужчин и две женщины, в машину также взяли еще двоих военнослужащих. Оккупанты ударили по переправе именно в тот момент, когда там были машины.

Мост через реку Оскол использовали для эвакуационных мер. Им перевозили людей с одного берега реки на другой, чтобы эвакуировать их в безопасные районы. За последний месяц из Купянского района и сел, которые расположены на том берегу, эвакуировали более 200 человек и в том числе 190 детей,

– рассказал начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

Машина, в которой ехали волонтеры, была разбита до основания. Остальные гражданские машины взрывной волной сбросили в воду. Людям удалось оттуда выбраться и спастись.

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Из-за ужасающих последствий обстрела не всех погибших удалось сразу идентифицировать. О погибших волонтерах сообщили члены их команды.

В машине было двое мужчин: один водитель, другой – штурман. По такой схеме сегодня работают волонтеры, чтобы сидящий рядом человек мог постоянно ориентироваться по местности и показывать маршруты. Один человек был очень молодого возраста, другой – немного старше. Тела были сильно изуродованы и нуждались в идентификации,

– сказал председатель правления БО "Координационный гуманитарный центр" Евгений Коляда

Волонтеры просят не медлить с эвакуацией

Волонтерские команды, работающие в Харьковской области, призывают людей, до сих пор остающихся в районах, где объявлена обязательная эвакуация, не медлить, а выезжать. Сегодня ситуация непредсказуема, поэтому выезд за людьми каждый раз представляет большой риск. Волонтеры берут его на себя, но всем надо сплотиться и уехать, чтобы таких трагедий не происходило.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии.

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