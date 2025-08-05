Глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский рассказал о восстановлении после обстрела. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думку".

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Когда возобновит работу вокзал в Лозовой?

После массированного удара российских дронов уже на 90% восстановили электроснабжение, кроме того, удалось вернуть водоснабжение.

Однако вокзал в Лозовой не будет работать неопределенное время. Сейчас принимают решение о том, как жители будут пользоваться железнодорожным транспортом.

Также будет проблема с отправлением из Лозовой, но над этим работает Укрзализныця. Возможно, вблизи города определят другие локации для посадки в пассажирские поезда,

– рассказал Зеленский.

Напомним, в результате удара погибли 2 человека, еще 13 человек – ранены. В частности, среди пострадавших двое детей – 14-летний парень и 13-летняя девочка.