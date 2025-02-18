Населенный пункт фактически уничтожен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Херсонскую ОГА.

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Разрушено более 50 домов

Россияне атаковали это село в Бериславском районе ночью. Был нанесен массированный авиационный удар.

Из-за атаки сильно пострадала жилая застройка – около полсотни домов повреждено, по меньшей мере три дома уничтожены полностью,

– рассказали в ОВА.

Там также показали ужасные последствия российского обстрела.

Последствия атаки на село Мыловое / Фото Херсонской ОВА

Там также добавили, что информации о пострадавших среди местных жителей не было.

По открытым данным, в этом селе до полномасштабного вторжения проживало чуть более 1000 человек.

Напомним, что россияне пытаются закрепиться на островах возле Херсона. Только за прошедшую неделю было зафиксировано 8 таких попыток.