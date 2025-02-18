Населений пункт фактично знищений. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.
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Зруйновано понад 50 будинків
Росіяни атакували це село у Бериславському районі вночі. Було завдано масованого авіаційного удару.
Через атаку сильно постраждала житлова забудова – близько пів сотні осель пошкоджено, щонайменше три будинки знищені вщент,
– розповіли в ОВА.
Там також показали жахливі наслідки російського обстрілу.
Наслідки атаки на село Милове / Фото Херсонської ОВА
Інформації щодо потерпілих серед місцевих мешканців не було.
За відкритими даними, у цьому селі до повномасштабного вторгнення проживало трохи більше 1000 осіб.
Нагадаємо, що росіяни намагаються закріпитися на островах біля Херсона. Лише за минулий тиждень було зафіксовано 8 таких спроб.