Населений пункт фактично знищений. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.

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Зруйновано понад 50 будинків

Росіяни атакували це село у Бериславському районі вночі. Було завдано масованого авіаційного удару.

Через атаку сильно постраждала житлова забудова – близько пів сотні осель пошкоджено, щонайменше три будинки знищені вщент,

– розповіли в ОВА.

Там також показали жахливі наслідки російського обстрілу.

Наслідки атаки на село Милове / Фото Херсонської ОВА

Інформації щодо потерпілих серед місцевих мешканців не було.

За відкритими даними, у цьому селі до повномасштабного вторгнення проживало трохи більше 1000 осіб.

Нагадаємо, що росіяни намагаються закріпитися на островах біля Херсона. Лише за минулий тиждень було зафіксовано 8 таких спроб.