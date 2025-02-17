Українським воїнам вдалося знищити загалом 135 окупантів та 53 одиниці російської техніки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.

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Ворог хоче закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра

Речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль розповів, що росіяни усіляко намагаються закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра.

Ворог не відмовляється від своїх намірів закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро. Зокрема, минулого тижня було зафіксовано 8 спроб штурмових дій. Всі спроби окупантів були відбиті українськими захисниками,

– прозвітував він.

З 10 по 16 лютого ворожі війська 551 раз обстріляли позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у зоні відповідальності ОТУ "Херсон". Також було зафіксовано 2 авіаудари та 1 ракетний удар.

Окрім цього, на даному напрямку загарбники активно застосовують БпЛА різних типів та модифікацій. Впродовж тижня вони запустили 1965 безпілотників, 1562 з яких було знищено або подавлено за допомогою РЕБ.

814 дронів з цього числа атакували Херсонську громаду, де знищили 744 із них.