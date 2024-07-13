Об этом говорится в сообщении компании. Как выяснилось, под обстрел попал автобус Обогатительной фабрики "Свято-Варваринская".

Смотрите также Враг готовит подразделения к атакам в Волчанске

Трое работников "Метинвеста" погибли из-за обстрела Мирнограда

В результате этого террористического акта погибли три работника предприятий "Метинвест Покровскуголь". Кроме того, ранения различной степени тяжести получили трое рабочих,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были немедленно доставлены в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Более подробной информации об их состоянии пока обнародовано не было.

"Компания Метинвест выражает глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Мы оказываем всестороннюю поддержку раненым сотрудникам и семьям погибших", – добавили там.

Редакция 24 Канала также выражает свои соболезнования родным и близким погибших, в результате российской агрессии. Вечная память!

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по Мирнограду двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН". Оккупанты попали в остановку общественного транспорта и админздание. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, еще 9, в частности, подросток, получили ранения.