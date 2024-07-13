Про це йдеться у повідомленні компанії. Як з'ясувалося, під обстріл потрапив автобус Збагачувальної фабрики "Свято-Варваринська".

Дивіться також Ворог готує підрозділи до атак у Вовчанську

Троє працівників "Метінвесту" загинули через обстріл Мирнограда

Внаслідок цього терористичного акту загинули три працівники підприємств "Метінвест Покровськвугілля". Крім того, поранення різного ступеня важкості отримали троє робітників,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх постраждалих було негайно доправлено до лікарень для надання необхідної медичної допомоги. Детальнішої інформації про їхній стан наразі оприлюднено не було.

"Компанія Метінвест висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих та всім постраждалим. Ми надаємо всебічну підтримку пораненим співробітникам і родинам загиблих", – додали там.

Редакція 24 Каналу також висловлює свої співчуття рідним та близьким загиблих, внаслідок російської агресії. Вічна пам'ять!

Раніше повідомлялося, що російські військові вдарили по Мирнограду двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН". Окупанти влучили в зупинку громадського транспорту й адмінбудівлю. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще 9, зокрема, підліток, зазнали поранень.