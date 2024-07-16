Об этом в комментарии Суспільному Донбасс по телефону рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третьяк.

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Из-под завалов в Мирнограде достали тела людей

Так, известно, что тела 2 людей, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде после обстрела России 14 июля, нашли.

Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Отметим, что их искали два дня.

В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены,

– рассказал Юрий Третьяк.

Напомним, что 14 июля посреди дня враг нанес удар по жилому сектору города Мирноград, попав в 5-этажку. Так, действиями россиян разрушен один из подъездов. По данным местной полиции, россияне ударили по городу двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СН. На месте удара погибла 40-летняя женщина, еще 7 жителей получили ранения.