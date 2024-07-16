Про це в коментарі Суспільному Донбас телефоном розповів виконуючий обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

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З-під завалів у Мирнограді дістали тіла людей

Так, відомо, що тіла 2 людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді після обстрілу Росії 14 липня, знайшли.

Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Зазначимо, що їх шукали два дні.

О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено,

– розповів Юрій Третяк.

Нагадаємо, що 14 липня посеред дня ворог завдав удару по житловому сектору міста Мирноград, поціливши у 5-поверхівку. Так, діями росіян зруйновано один із під'їздів. За даними місцевої поліції, росіяни вдарили по місту двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30СН. На місці удару загинула 40-річна жінка, ще 7 мешканців зазнали поранень.