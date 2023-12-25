О результатах работы ПВО рассказали Силы обороны Юга, а также спикер командования Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Сначала оккупанты выпустили ракеты Х-59 в направлении Кропивницкого и Х-31П – в направлении Черноморска на Одесчине. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили обе ракеты.

Сколько целей сбито

После этого более 6,5 часа продолжалась дроновая атака. Во время боевой работы силы ПВО сбили 22 ударных беспилотника типа Shahed:

17 – в Одесской области;

3 – в Херсонской области;

1 – в Николаевской области;

1 – в Кировоградской области.

Дроны враг выпустил из оккупированного Крыма, они заходили с разных направлений. Таким образом, россияне пытались истощить украинскую противовоздушную оборону и поразить как можно больше объектов.

Отмечают, что в приоритете России оставалась припортовая инфраструктура и другие важные объекты.

Последствия атаки

Обломки сбитого беспилотника повлекли за собой повреждение технических помещений в припортовой инфраструктуре Одессы. А в Раздельнянском районе обломки во время сбития повредили недействующее админздание и складское помещение законсервированного объекта. Пожар оперативно потушили, люди не пострадали.

В то же время в Бериславском районе Херсонщины не удалось избежать попадания. Там вспыхнул пожар на складских помещениях, который уже потушили.