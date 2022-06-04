Спокойно было в Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Житомирщине и Полтавщине. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на данные ОП из регионов. Тишину наблюдали также в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях.

Читайте также ВСУ продвигаются по Херсонщине, удар по Одесщине: основное за 101 день войны

Обстрелы на Юге

Утром кафиры нанесли ракетный удар по Одесщине. Били крылатой ракетой воздушного базирования Х-59, запущенной из самолетов стратегической авиации. Повреждена территория сельхозпредприятия и склады. Пожар был ликвидирован, но есть двое пострадавших.

Николаев россияне обстреляли из тяжелой ствольной артиллерии и реактивными системами залпового огня. Пострадавших нет. Также обстреливают Березнеговатскую общину.

В Херсонской области враг продолжает обстреливать захваченные территории и позиции ВСУ. Обстрелы продолжаются в Нововоронцовской общине. Обстановка в оккупированной области остается стабильно тяжелой. Связь с большинством общин установить не удается. Села Каховского и Бериславского районов нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Обстрелы Харьковщины

По Харькову ночью не зафиксировали удары. Однако россияне обстреливали деревню Коротич в Харьковском районе. Пострадавших не было.

Кроме того, Харьковский, а также Изюмский районы обстреливали в течение суток. Повреждены дома, нежилые здания. Всего за сутки есть жертва и 8 раненых в Балаклее, среди них 11-летняя девочка.

Бои на Донбассе

В промзоне Северодонецка – штурмовые действия. В городе продолжаются уличные бои. В Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по 6 многоэтажек. В Горном – 8 домов, в Новоивановке – 7, во Врубовке – 6. Есть разрушение жилого фонда в Метелкино. В Луганской области есть информация о 4 погибших и одном раненом.

В Донецкой области - обстрелы по всей области: Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Нью-Йорк, Васильевка, Маяки. Враг применял танки, артиллерию, минометы, ОТРК "Точка-У". Повреждены 12 объектов. В течение суток ранены 3 гражданских.

Смотрите больше – 101 день войны, оперативная информация от Генштаба ВСУ: видео