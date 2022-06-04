Спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на дані ОП з регіонів. Тишу спостерігали також в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях.

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Обстріли на Півдні

Зранку окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Били крилатою ракетою повітряного базування Х-59, яку запустили з літаків стратегічної авіації. Пошкоджено територію сільгосппідприємства та склади. Пожежу ліквідували, але є двоє постраждалих.

Миколаїв росіяни обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає. Також обстрілюють Березнегуватську громаду.

На Херсонщині ворог продовжує обстрілювати захоплені території та позиції ЗСУ. Обстріли тривають в Нововоронцовській громаді. Обстановка в окупованій області залишається стабільно важкою. Зв'язок з більшістю громад встановити не вдається. Села Каховського та Бериславського районів потребують термінової гуманітарної допомоги.

Обстріли Харківщини

По Харкову вночі не зафіксували ударів. Проте росіяни обстрілювали село Коротич у Харківському районі. Постраждалих не було.

Крім того, Харківський, а також Ізюмський райони обстрілювали протягом доби. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі. Загалом за добу є жертва та 8 поранених у Балаклії, серед них 11-річна дівчинка.

Бої на Донбасі

У промзоні Сєвєродонецька – штурмові дії. У місті тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по 6 багатоповерхівок. У Гірському – 8 будинків, у Новоіванівці – 7, у Врубівці – 6. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному. На Луганщині є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.

На Донеччині – обстріли по всій області: Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Нью-Йорк, Василівка, Маяки. Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів. Протягом доби поранено 3 цивільних.

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