Это произошло накануне, 10 августа. Детали российского обстрела в соцсетях рассказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Россия обстреляла Очаков

Днем, 10 августа, в 14:30, под вражеским артиллерийским обстрелом находился город Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждены семь частных домов и линия электропередач,

– рассказал Ким.

По его словам, на территории одного из домов возник пожар. Также произошло возгорание двух хозяйственных построек и сухой травы. Однако пожарные смогли оперативно ликвидировать все пожары на местах.

По уточненным данным травмированы четыре человека. Двух женщин 70 и 73 лет и двух мужчин – 44 и 69 лет. По состоянию на утро состояние трех пострадавших удовлетворительное. Женщина 70 лет госпитализирована в Николаев, пока ее состояние оценивают как тяжелое.

Кстати, оперативные детали атаки агрессора – в нашем телеграмме.

Напомним, что в ночь на 6 августа Николаевскую область атаковали российские дроны. В результате боевой работы и падения обломков возникло три пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы пожарными.

Тогда в Очаковской громаде были повреждены три частных домовладения, а в Коблевской громаде обломки упали за пределами территории базы отдыха, в результате чего взрывной волной повреждены окна подсобного помещения и здания базы отдыха.