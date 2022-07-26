Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за сутки. Там добавили, что ракеты враг запускал с временно оккупированных территорий. Также вечером раздавались взрывы в самом Николаеве.

Накануне Ночью россияне снова обстреляли Николаевщину: куда попали снаряды

Что известно об атаках Николаевщины 25 июля

Самолеты россии выпустили 2 ракеты Х-59 примерно в 12 часов дня. Одна из них попала вблизи Большого Артакова, вторая – по окрестностям Калуги. К счастью, в результате этого никто не погиб.

Что касается атаки вертолетов, то ее россияне совершили часом позже. Пара Ка-52 ударила в районе Новогоровки. Там все тоже обошлось без потерь украинской стороны.

В то же время работала в этот день и наша авиация. Воздушные силы ВСУ нанесли сразу 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений врага. Так атаковали 6 опорных пунктов, скопление вооружения и военной техники. Кроме того, украинские авиаторы ликвидировали командно-наблюдательный пункт россиян.

Больше о ситуации на южном направлении 26 июля: смотрите видео

Двумя днями раньше – Николаев беспощадно обстреляли ракетами: смотрите видео