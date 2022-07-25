В частности, от вражеских обстрелов сильно страдает Николаев. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что вечером 24 июля был пожар на открытой территории. Это произошло после вражеских обстрелов в одном из районов города, пострадавших нет.

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Ночью 25 июля около 02:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. Пока известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел. Подробная информация уточняется,

– сообщил Ким.

По его словам, в Николаевском районе вечером 24 июля в 20:35 были вражеские обстрелы поселка Заселье Первомайской общины. Били преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

Обстрелы в области

Ким также сообщил, что ночью 25 июля около 03:00 россияне начали обстреливать село Мишково-Погорелово. Предварительно известно, что ранили 7-летнего ребенка. Есть повреждения объектов критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Горел двухэтажный жилой дом.

В Баштанском районе враг продолжает обстреливать еще и близлежащие населенные пункты Широковской общины. 24 июля из-за этих атак загорелись поля с зерновыми. Пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать территорию и населенные пункты возле Березнеговатской общины. Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения. Нет данных о пострадавших, а по поводу разрушений – уточняют.

По словам Кима, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ситуация в Николаеве

В городе много коллаборантов, которые могут корректировать огонь врага. Их нужно поймать. Поэтому Виталий Ким анонсировал, что уже через 1 – 2 недели Николаев на несколько дней закроют. Для жителей это будет выглядеть как долгий комендантский час.

Кроме того, обстрелы города и области не утихают. К примеру, вечером 23 июля и утром 24-го Николаев снова попал под ракетный обстрел врага. В результате удара россиян повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Из-за обстрелов врага, которые он цинично осуществляет по жилым домам и объектам критической инфраструктуры, есть жертвы. Среди них нередко и дети. В частности, в результате попадания в один из жилых домов Николаева пострадал 16-летний подросток.

Подробнее об одном из последних обстрелов Николаева: смотрите видео