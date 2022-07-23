Среди пострадавших 16-летний ребенок

Под завалами дома оказались люди. На месте происшествия работают спасатели. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева. Она также рассказала о том, что уже известно о первых пострадавших.

Внимание Закрывать Николаев планируем через неделю – две, – Ким

16-летний ребенок. Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом. Под завалами люди,

– отметила Анна Замазеева.

россияне атаковали вечером

оккупанты обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Замазеева подчеркнула, что враг попал по району, где всегда людно.

"На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", – добавила чиновница.

Сигнал воздушной тревоги объявили в области около 17:50, а уже в 18:18 местные жители сообщили о звуках взрывов и дым в небе над одним из районов Николаева.

Николаев планируют закрыть в ближайшее время

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что уже через 1-2 недели Николаев на несколько дней закроют. Это нужно для того, чтобы выловить в городе коллаборантов.

Удары по городу и области не прекращаются. Враг сегодня уже атаковал Николаев с утра. Оккупанты попали в один из продовольственных складов.

Больше о закрытии Николаева смотрите в видео: