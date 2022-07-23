Серед потерпілих 16-річна дитина

Під завалами будинку опинились люди. На місці події працюють рятувальники. Про це повідомила голова Миколаївської облради по гуманітарним питанням регіону Ганна Замазєєва. Вона також розповіла про те, що уже відомо про перших постраждалих.

Увага Закривати Миколаїв плануємо через тиждень – два, – Кім

16-річна дитина. Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок. Під завалами люди,

– зазначила Ганна Замазєєва.

росіяни атакували ввечері

Окупанти обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Замазєєва наголосила, що ворог поцілив по району, де завжди людно.

"На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", – додала чиновниця.

Сигнал повітряної тривоги оголосили в області близько 17:50, а вже о 18:18 місцеві жителі повідомили про звуки вибухів та дим у небі над одним із районів Миколаєва.

Миколаїв планують закрити найближчим часом

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що вже через 1 – 2 тижні Миколаїв на кілька днів закриють. Це потрібно для того, щоб виловити в місті колаборантів.

Удари по місту й області не припиняються. Ворог сьогодні уже атакував Миколаїв зранку. Окупанти влучили в один з продовольчих складів.

Більше про закриття Миколаєва дивіться у відео: