Об этом на своей странице в инстаграмме рассказала соседка семьи Людмила. Супруги из Бахмута погибли в результате падения обломков.

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Недавно перевезли в Одессу своих родителей

Юрий и Юлия были вынуждены покинуть свой родной дом, ведь Бахмут был под постоянным обстрелом. Супруги решили начать новую жизнь в Одессе. Недавно в город перевезли и своих родителей. Вечером перед трагедией супруги как раз провели их домой.

Мы жили в одном доме, гуляли на одной детской площадке, отдыхали вместе с друзьями. Они во всем видели позитив. И продолжали жить радостно, несмотря ни на что. Они уже убегали от войны, раньше, из Бахмута. Начали строить свою жизнь в Одессе, недавно им удалось перевезти родителей от войны в Одессу.

– написала Людмила.



Юрий и Юлия Антоненко / Фото из соцсетей

Супруги нашли на месте взрыва недалеко от воронки. Оба, к сожалению, погибли на месте. 20-летняя дочь Мирослава в один момент осталась без родителей.

Юрия и Юлию Антоненко похоронят 12 июня в селе Нерубайское Одесской области.

Россияне обстреляли Одесщину

Каждый день и каждую ночь российские террористы наносят удары по Украине. Ночью 10 июня враг атаковал ракетами и дронами. Над Одесщиной силы ПВО сбили 8 "Шахедов" и 2 российские ракеты, третья ракета попала в рекреационную зону.

Взрывной волной было повреждено несколько жилых домов в Белгород-Днестровском районе. 10 человек получили травмы разной степени тяжести.

Кроме жилых домов во время атаки на Одессу, пострадали 2 школы и 3 детсада.