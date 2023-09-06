Некоторые жители Одесской области остались без света. Сейчас электроэнергию пытаются восстановить.

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Какая ситуация со светом в Одесской области

По состоянию на 6 сентября в Одесской области из-за дронового удара были повреждены линии электропередачи. Поэтому часть потребителей в городе Килия – без света.

Сейчас на месте работают ремонтные бригады.

Что с электричеством в других регионах

В Херсоне за минувшие сутки построили около километра новых сетей и возобновили работу трансформаторной подстанции, чтобы вернуть свет в 19 частных домов.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 кВ и подстанция 35 кВ, что привело к обесточиванию 4 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Частично абоненты заживлены.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

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