Некоторые жители Одесской области остались без света. Сейчас электроэнергию пытаются восстановить.
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Какая ситуация со светом в Одесской области
По состоянию на 6 сентября в Одесской области из-за дронового удара были повреждены линии электропередачи. Поэтому часть потребителей в городе Килия – без света.
Сейчас на месте работают ремонтные бригады.
Что с электричеством в других регионах
- В Херсоне за минувшие сутки построили около километра новых сетей и возобновили работу трансформаторной подстанции, чтобы вернуть свет в 19 частных домов.
- В Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 кВ и подстанция 35 кВ, что привело к обесточиванию 4 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Частично абоненты заживлены.
- Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
Обстрел Одесской области 6 сентября: что известно
- В течение ночи 6 сентября оккупанты совершили массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесской области. Враг атаковал объекты припортовой и гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами.
- В результате атаки от тяжелых ранений погиб сотрудник одного из промышленных предприятий.
- Повреждения и разрушения получили элеватор, производственные, складские и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд жилых домов.