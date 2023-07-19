Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский рассказал, что были атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск.

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Последствия обстрела по зерновым объектам

Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года.

В порту Черноморска также было уничтожено 60 000 т зерна, которое должны были загрузить на крупнотоннажное судно и отправить зерновым коридором еще 60 дней назад.

Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. Человечество оказалось в заложниках у страны-террориста, которая шантажирует весь мир голодом. Мир должен отреагировать жестко и в соответствии с ситуацией,

– сказал Сольский.

Последствия отсутствия Украины на рынке ощутит весь мир

Он отметил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. И пострадает экономика не только Украины, но и мира.

Вырастет цена на зерно, и не все страны смогут позволить себе покупать продукцию, а значит, цена значительно вырастет на продукты питания: муку, крупы, мясо,

– подчеркнул министр.

Напомним, что ночью 19 июля произошла одна из самых больших атак по Одесской области. Как отметил Владимир Зеленский, это неслучайность, ведь в Одессе есть международный порт.