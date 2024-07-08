В больнице нет света, кислорода и водоснабжения. Об этом рассказал в эфире телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет 24 Канал.

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В больнице нет света, кислорода и воды

Министр сообщил, что из-за последствий атаки пришлось эвакуировать пациентов нескольких отделений.

Ключевая задача – эвакуация корпуса, который также пострадал, где были онкология, травматология, хирургия, онкогематология. Мы поэтапно вывозим детей в другие больницы, поскольку в "Охматдете" нет ни света, ни кислорода, ни водоснабжения. Наша задача – минимизировать потенциальные негативные последствия для тех, кто находился на лечении,

– заявил Ляшко.

Российская ракета повредила корпус Центра детской кардиохирургии, который расположен на территории "Охматдета". На момент атаки там продолжались три операции на сердце. По словам Ляшко, взрыв повредил окна. Кроме того, произошло загрязнение грудной полости пациентов – их сейчас спасают в других больницах.

Министр сообщил в общей сложности о 20 пострадавших. Он также добавил, что во время удара пострадали многие врачи. Впрочем, они продолжают оказывать помощь нуждающимся в ней.

К сожалению, в результате атаки двое погибших. Среди них – 30-летний врач из Львова Светлана Лукьянчук. Она работала детским нефрологом.