В Брянской области дважды за ночь был обстрелян поселок Суземка. Два человека погибли, еще 2 получили ранения. И это сделали сами россияне.

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Почему россияне обстреляли свое село

Международное разведывательное сообщество InformNapalm сказало, что оккупанты сделали это ради создания картинки для российской пропаганды и чтобы переориентировать внимание обычных россиян от террористического обстрела многоэтажного дома в Умани.

Практика обстрелов из артиллерии или минометов приграничных поселков Брянской и Белгородской областей не нова. Она постоянно используется р*шистами, чтобы держать в тонусе собственное население и создавать сюжеты для пропаганды. Собственно, еще за неделю до полномасштабного вторжения были зафиксированы четкие доказательства, как россияне обстреливали собственную территорию из РСЗО, чтобы обвинить Украину,

– говорится в сообщении.

Есть еще одна причина – антипартизанские настроения

Еще одной причиной периодических обстрелов Брянской области оккупантами является своеобразная обработка местного населения. Дело в том, что местные лояльно воспринимают партизанские рейды "РДК" и хранят листовки с призывом к свержению режима Путина. Поэтому Кремль пытается привить местному населению "антипартизанские настроения".

Хотя это очень тонкая грань и местное население уже начало догадываться и обсуждать слухи, что их обстреливает не Украина, а именно российская армия,

– уточнили в сообществе.

В InformNapalm убеждены, что аморфное население в этих поселках "при определенных обстоятельствах" достаточно положительно воспримет переход части территории Брянской области к нейтральному статусу серой зоны или даже отдельной агломерации, свободной от Москвы.

Примечательно, что российские захватчики продолжают обстреливать временно оккупированный Донецк и обвиняют в этом ВСУ. В частности, 28 апреля в результате российской террористической атаки там погибли 7 человек, среди них 1 ребенок. Оккупанты цинично устроили этот обстрел после удара по дому в Умани, чтобы переключить внимание.