Пока известно о 51 погибшем, несколько человек пропали без вести. Полиция идентифицировала более 30 погибших, и эта работа продолжается. 24 Канал побывал на месте очередного жуткого преступления захватчиков.

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Что говорят свидетели

Александр Муховатый потерял трех членов семьи – брата, невестку и мать. Он живет в соседнем селе, брат пошел на похороны военного, с которым дружил в детстве.

Только брата нашли, и то по паспорту, который у него был в кармане джинсов. А так достали только нижнюю половину туловища. Верхней половины нет. Там еще лежат останки, которые невозможно опознать, может, там мама, может, невестка. В каждой семье по два-три человека. 50 человек – это, можно сказать, уничтожили наше село. Наполовину уничтожили наше село,

– поделился Александр.

Татьяна Лукашова потеряла двух членов семьи – 43-летнюю дочь Света и зятя Вову, ему через месяц должно было исполниться 48.

Двое детей осталось. Внук помогал здесь разбирать завалы. Помогал выносить,

– говорит женщина.

На месте трагедии 24 Канал также стал свидетелем жуткой ситуации: из мешка с телом зазвучала мелодия "Красная калина" – это родные пытались дозвониться тем, кого забрала Россия.

Смотрите видео 24 Канала из села Гроза (осторожно – чувствительный контент!)

Власть поможет пострадавшим

Руководитель Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что Россия била по гражданским. "Представители почти каждого дома собрались в маленьком кафе в этом поселке. Кафе-магазин, можно его так назвать. Около 60 человек, то есть представители почти каждого дома. Они поминали похороненного своего родственника. Это все гражданские люди. Это ни одного военного лица, ни одного даже правоохранителя. Все местные жители", – уточнил он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что люди получат помощь.

Этот населенный пункт невелик, фактически в каждую семью сегодня террорист принес такую беду. Нами на месте создан штаб. После этого прилета повреждено около 25 домов, с завтрашнего дня (то есть с 6 октября, – 24 Канал) будет предоставляться помощь, чтобы ликвидировать последствия,

– пообещал чиновник.

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Что будет дальше

В Харьковской области в течение трех дней, с пятницы 6 октября по воскресенье 8 октября, будет траур. Прокуроры уже возбудили дело о военном преступлении России. СБУ отрабатывает версию, что мог быть наводчик, ведь кафе-магазин очень маленькое, а удар (вероятно, "Искандером") был очень точным.