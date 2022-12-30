Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Новгород-Северской районной военной администрации Владимир Шкарпитко. По его словам, это был абсолютно хаотический обстрел. Оккупанты применили ствольную артиллерию и другие средства поражения.
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Есть трудности с электроэнергией
Зачем оккупанты обстреляли Семеновку – трудно понять. Там вообще нет никаких военных подразделений.
Относительно обстрелов – они вдоль кордона постоянно. Но это впервые на Черниговщине, когда оккупанты обстреляли такой населенный пункт, где проживает около 8 тысяч человек,
– отметил Шкарпитко.
Кроме того, в результате обстрелов в городе и соседних деревнях исчезла электроэнергия. Без света находятся около 10 тысяч абонентов.
Шкарпитко убежден, что Украину ожидает сложный год. Но с каждым днем все мы становимся все ближе к победе.
Будет тяжелый год. Но обратного пути нет. Нас ждет только победа. Должны сделать все, чтобы были свобода, мир и ВСУ,
– подчеркнул Шкарпитко.
Шкарпитко рассказал детали обстрела Семеновки: смотрите видео
Массированный ракетный удар по Украине: коротко
- Российские оккупанты продолжают терроризировать Украину. 29 декабря они нанесли очередную массированную ракетную атаку.
- По уточненным данным от Генштаба, враг выпустил по Украине 70 ракет, из которых 58 удалось сбить усилиями ПВО.
- Детальнее, что происходило в городах Украины – читайте в материале 24 канала.