Еще одна пострадавшая была госпитализирована. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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Из-за обстрела территории шахты в Донецкой области есть погибшие

В Минэнерго сообщили, что из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали.

По их данным, на момент инцидента в шахте находился 371 работник. Их всех вывели на поверхность. А пожар удалось ликвидировать.

В результате обследования зданий найдены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу,

– говорится в сообщении.

Отметим, что населенный пункт, где произошла трагедия, не уточняется.