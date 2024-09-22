Еще одна пострадавшая была госпитализирована. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
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Из-за обстрела территории шахты в Донецкой области есть погибшие
В Минэнерго сообщили, что из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали.
По их данным, на момент инцидента в шахте находился 371 работник. Их всех вывели на поверхность. А пожар удалось ликвидировать.
В результате обследования зданий найдены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу,
– говорится в сообщении.
Отметим, что населенный пункт, где произошла трагедия, не уточняется.