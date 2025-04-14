Наталья говорит, если бы была с ребенком в своей машине, то погибла бы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Авто женщины полностью уничтожено

Наталья рассказала, что когда услышала первый удар, то сразу бросилась забирать своего ребенка из музыкальной школы.

В момент, когда женщина вела свою и других детей в укрытие, по ее машине пришелся второй удар.

Если бы мы вовремя не вышли в укрытие, то были бы в машине и были бы мертвы,

– говорит Наталья.

На фото видно и само изуродованное здание музыкальной школы, и остатки автомобиля.

Еще одна жительница Сум Людмила рассказала, что от российского удара в ее доме все подпрыгнуло.

Она живет в 2 – 3 километрах от места взрыва.

Женщина отметила, что в Сумах она не чувствует себя в безопасности. Ее дети живут за границей, а сама она остается дома. Там у нее пожилая мать, домашние животные и бизнес.

"Это моя родина, мне трудно ее покидать", – заметила Людмила.

Она также добавила, что не верит в успех мирных переговоров.