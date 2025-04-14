Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о пострадавших в Сумах

По словам президента, 68 пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях.

Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых,

– сообщил он.

Зеленский отметил, что кроме университета, в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд. В общем своим ударом россияне повредили 20 зданий.

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В результате атаки России погибли 34 человека, в том числе 2 ребенка. Количество раненых достигло 117 человек, среди которых 15 детей.

Ранее президент сообщал, что в результате атаки по Сумах пострадала девочка 2025 года рождения.