Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про постраждалих у Сумах

За словами президента, 68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах.

З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених,

– повідомив він.

Зеленський зазначив, що окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель.

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Внаслідок атаки Росії загинуло 34 людини, зокрема 2 дитини. Кількість поранених досягла 117 осіб, серед яких 15 дітей.

Раніше президент повідомляв, що внаслідок атаки по Сумах постраждала дівчинка 2025 року народження.